نال كل من الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والمدافع مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد وحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لاعب الاتحاد جوائز الأفضلية في مارس بعد مرور 25 جولة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رامون دياز أفضل مدرب

وحصل دياز على جائزة أفضل مدرب في مارس بعدما قاد الهلال للفوز على فرق منافسة وبنتائج عريضة، مثل الفوز على النصر مرتين في كأس الملك والدوري حيث هزم النصر برباعية في مرسول بارك، كما فاز على الشباب بخماسية دون رد وفاز على الاتحاد متصدر الدوري.

جائزتان لـ الاتحاد

بينما نال الشنقيطي جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر مارس، ونال غروهي جائزة أفضل حارس مرمى.

وبعد مرور 25 جولة، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، أبها سادسًا، الفتح سابعًا، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر التعاون في المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، أندية الباطن والاتفاق والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 25 نقطة لـ الباطن، 24 نقطة لفريق الاتفاق، الحزم في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.