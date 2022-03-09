حقق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز انطلاقة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُعيده إلى المنافسة بقوة.

انطلاقة مميزة للأرجنتيني رامون دياز

وعاد رامون دياز لقيادة الهلال للمرة الثانية عقب رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد خسارته أمام الأهلي المصري برباعية في بطولة كأس العالم للأندية، لينتفض الزعيم مع المدير الفني الأرجنتيني.

ونجح رامون دياز في تحقيق فوزه الخامس على التوالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على حساب الاتحاد في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 بالدوري، ليحقق أفضل بداية في مسيرته التدريبية.

وخسر رامون دياز أول مباراة في ولايته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عام 2016 أمام الاتحاد بهدفين دون رد، ليحقق بعد ذلك 5 انتصارات متتالية، قبل أن يتعادل ضد النصر بنتيجة 1/1.

واستعاد الهلال بريقه مع المدرب الأرجنتيني، لينعش حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أفضل انطلاقة سابقة

وكانت أفضل انطلاقة للمدير الفني الأرجنتيني مع فريق ريفر بليت خلال ولايته الثانية في الفترة من 2012 وحتى عام 2014، حيث حقق الفوز في أول 4 مباريات متتالية، ثم خسر أمام سان لورينزو في موسم 2012/ 2013.