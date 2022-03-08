يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد اليوم، وإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب.

كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الكلاسيكو، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.

رامون دياز يُعاني

ويُعد كلاسيكو اليوم هو السادس الذي يخوضه رامون دياز، حيث إنه قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم 2016/ 2017 و2017/ 2018، بجانب قيادته لفريق الاتحاد بداية موسم 2018/ 2019، ولكنه أُقيل سريعًا.

وخسر رامون دياز مع الهلال بهدفين دون رد في أول كلاسيكو يخوضه بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، وهُزم مع الاتحاد في كأس السوبر السعودي الذي أُقيم في لندن، حيث فاز الزعيم بنتيجة 2/1.

وانتهت مواجهتا الذهاب والإياب بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018 بالتعادل بنتيجة 1/1، فيما يعود الفوز الوحيد الذي حققه رامون دياز بالكلاسيكو إلى الدور الثاني موسم 2016/ 2017، حيث قاد الزعيم للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.