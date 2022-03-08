وجهت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، رسالة إلى المرأة السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام.

وقالت الأميرة ريما : رسالتي لكل امرأة .. لا تخافي لأن واجبنا أن ندعمك.. وإذا كنت غير قادرة على إيجاد طريق يسعدك حاولي على الأقل تسعدي أحدًا غيرك.

وأضافت : “إذا أنت مو لاقية الباب اللي ممكن ينفتح لك حاولي تفتحي الباب لغيرك .. لأن حينما تعطي ربي يعطيك”.

ريما بنت بندر تشيد بجناح الداخلية

وكانت الأميرة ريما بنت بندر قد زارت اليوم جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ورافق سمو الأميرة في جولتها وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.