وجه الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب نادي النصر، رسالة نارية إلى منتخب الجزائر، وذلك قبل مواجهة منتخب بلاده لـ محاربي الصحراء الثلاثاء المقبل في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وتحدث لاعب النصر في تصريحات صحفية قائلًا: “في مباراة الإياب، أعتقد أنه مثلما فاز منتخب الجزائر على ملعبنا، يمكننا أيضًا أن نفعل الشيء نفسه في بلدهم حتى لو كان الأمر صعبًا”.

وتابع أبو بكر: “بشكل عام كانت لدينا مباراة جيدة، لكننا استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة، ومع ذلك، نحاول العمل من أجل نتيجة جيدة في البليدة، وخطف ورقة التأهل”.

ملخص مباراة الكاميرون ضد منتخب الجزائر:

وتسببت خسارة منتخب الكاميرون ضد أبناء المدرب جمال بلماضي بهدف دون رد في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، في وضع المنتخب الكاميروني في ورطة، وذلك قبل مباراة الإياب في الجزائر.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد سجله اللاعب إسلام سليماني لاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حافظ محاربي الصحراء على تفوقهم ليحقق الفوز في الأراضي الكاميرونية ويضع قدمًا في التأهل لكأس العالم بقطر.

وستقام مباراة العودة بين المنتخبين، الثلاثاء المقبل في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة بـ الجزائر.

ويرغب بطل إفريقيا 2019 في الفوز وتحقيق أي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة للتأهل والمشاركة في مونديال قطر للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق لـ منتخب الجزائر التأهل إلى كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.