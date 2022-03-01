أعلنت إدارة نادي الاتفاق، قبل قليل، عن رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

إقالة فلادان ميلويفيتش

ولفتت إدارة نادي الاتفاق إلى أنه تم إنهاء عقد فلادن ميلويفيتش بالتراضي بين الطرفين، وقدمت شكرها الجزيل للمدرب الصربي لكل ما قدمه مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكلفت الإدارة مدرب لفريق شباب الاتفاق، أحمد الحنفوش بقيادة الفريق الأول لكرة القدم مؤقتًا خلال مباراة الأهلي المقبلة، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج مع فلادان ميلويفيتش خلال الفترة الماضية ليواجه شبح الهبوط، ما عرض الإدارة لانتقادات قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة الاتفاق والأهلي

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتفاق والأهلي المقبلة، يحتل فارس الدهناء المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.