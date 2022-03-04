أعلنت إدارة النادي الأهلي، إنهاء التعاقد مع المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، بعد خسارة الفريق الكروي الأول من نادي الاتفاق في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغييرات واسعة بالجهاز الفني لـ الأهلي:

وذكر حساب النادي في “تويتر” أن الراقي أنهى تعاقده مع هاسي موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها بالنادي.

ملخص مباراة الراقي والاتفاق:

ونجح التونسي نعيم السليتي في تسجيل الهدف الأول لـ فارس الدهناء في الدقيقة العشرين من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني، حافظ نادي الاتفاق على تقدمه ليفوز بهدف دون رد، حيث أصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 23 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الراقي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم ينجح الراقي في الفوز في آخر 3 مباريات له بـ الدوري، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين.