رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة من مملكة تايلند، وأبقت على استمرار الحظر المؤقت على بيض المائدة ومنتجاتها.

تايلند تواجه إنفلونزا الطيور

وجاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على تقارير التبليغ الفوري الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم وجود تفشي جديد لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تايلند خلال الأعوام الأربع الماضية، وزيارة الفريق الفني التابع لـ”الغذاء والدواء” لتايلند وتوصيته برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها.

حظر مؤقت

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برقم (7-7-1428) وتاريخ 25/ 7/ 1429هـ بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما، بسبب ظهور وتفشي وباء إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايلند.