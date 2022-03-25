رفعت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم علم المملكة في كورنيش الدوحة العاصمة القطرية، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي لـ بطولة المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

رفع علمي المملكة واليابان بعد ضمان التأهل:

ونشر الحساب الرسمي لـ وكالة الأنباء القطرية عبر “تويتر” لحظة رفع علم المملكة على الكورنيش في العاصمة القطرية، مع رفع العلم الياباني الذي تأكد تأهله للمونديال مع الأخضر أمس.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، سوف تُقام يوم الجمعة المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.