خطف منتخب Brazil بقيادة المدير الفني تيتي الأنظار بعد تألقه اللافت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

Brazil تتألق في تصفيات أمريكا الجنوبية

ولعب منتخب Brazil ضد بوليفيا في لاباز، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، وظهر السيليساو بشكل مميز، رغم غياب نجمه نيمار دا سيلفا، ونجح في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

وحافظ منتخب البرازيل على سجله الخالي من الهزائم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، حيث نجح في بتحقيق الفوز الـ14، والتعادل في 3 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة ضد الأرجنتين.

أرقام مميزة في مسيرة منتخب البرازيل

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في التاريخ بجميع البطولات.

كما حقق منتخب Brazil رقمًا قياسيًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، ليحطم رقم المنتخب الأرجنتيني مع بيلسا في تصفيات مونديال 2002 بـ43 نقطة، كأكثر من حقق النقاط في تاريخ التصفيات.

وينتظر تيتي قرعة مونديال قطر، من أجل إعداد برنامج تجهيز منتخب Brazil بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، أملًا في المنافسة على لقب كأس العالم 2022.