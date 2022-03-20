حقق اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رقمًا مميزًا رغم تراجع مستواه وتراجع نتائج الراقي في الموسم الحالي.

عمر السومة ماكينة أهداف لا تتوقف منذ 8 سنوات

ونجح السومة في دخول التاريخ بإحرازه 10 أهداف أو أكثر خلال 8 مواسم متتالية مع الأهلي وذلك منذ إقرار نظام الاحتراف في الدوري السعودي بعام 2008.

أرقام السومة مع الأهلي منذ 2014

وكانت بداية السومة مع الأهلي في موسم 2014/2015 وسجل 22 هدفًا ثم في موسم 2015/2016 أحرز 27 هدفًا، وبموسم 2016/2017 سجل السومة 24 هدفًا، وبموسم 2017/2018 أحرز المهاجم السوري 11 هدفًا.

ثم في موسم 2018/2019 وفي موسم 2019/2020 سجل السومة 19 هدفًا وبموسم 2020/2021 سجل النجم السوري 12 هدفًا، كما في موسم 2021/2022 الحالي سجل السومة 10 أهداف ليكون أول لاعب يُحرز 10 أهداف أو أكثر في 8 مواسم متتالية مع فريقه بـ الدوري السعودي.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 28 نقطة.