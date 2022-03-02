يواصل موسم الرياض في موسمه الثاني، تحقيق الإنجازات والأرقام القياسية، حيث حقق اليوم الأربعاء رقمًا قياسيًّا جديدًا دخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تم تحقيق رقم قياسي جديد في #موسم_الرياض بموسوعة غينيس بصناعة أكبر طابع بريدي بالعالم بالتعاون مع شريكنا @SPL_KSA_online

❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ey6ZrHbJVM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2022

رقم قياسي في موسم الرياض:

وأعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن دخول موسم الرياض موسوعة جينيس بصناعة أكبر طابع بريد.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي بتويتر، معلقًا على مقطع فيديو خاص بهذا الإنجاز الجديد: “تم تحقيق رقم قياسي جديد في موسم الرياض بموسوعة جينيس بصناعة أكبر طابع بريدي بالعالم بالتعاون مع شريكنا البريد السعودي”.

أرقام قياسية سابقة:

يذكر أن موسم الرياض حقق أرقامًا قياسية من قبل، حيث حقق 4 أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة ما بين الألعاب والمعارض والحفلات الموسيقية.

وأسهمت أرشفة أعمال فنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوغرام وعرضها في موسم الرياض بتحقيق أحدث الأرقام القياسية التي سجلها الموسم في الموسوعة العالمية، إذ عرضت في ليلة المعازيم مجموعة من الأغنيات التي جمعت 5 شخصيات مختلفة للفنان بتقنية الهولوغرام في عرض واحد، هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وكانت الأغنيات المعروضة بالتقنية العالمية ضمن 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام، ويعد الفنان محمد عبده أول فنان تتم أرشفة إنتاجه بالتقنية التي قادت الموسم لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد.

معرض الرياض للسيارات:

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقمًا قياسيًّا عالميًّا في جينيس للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكّعب ليغو.

واستغرقت عملية بناء المجسم نحو أسبوع من الزمن، وتولى عملية التجميع خبراء ومتخصصون معتمدون من ليغو، وتابع ممثلو جينيس للأرقام القياسية عملية التجميع عبر بث مباشر، بهدف التوثيق والمصادقة رسميًّا على تحقيق المجسّم رقمًا قياسيًّا جديدًا بوصفه الأكبر من نوعه عالميًّا.

الزحليقة العملاقة:

وفي مجال الألعاب حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية باعتبارها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة، وأخرى متعرجة بأشكال مموّجة، ويسمح بتجربتها للكبار والصغار.