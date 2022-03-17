يطمح النجم سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق رقم قياسي غدًا عند مواجهة الأهلي في الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري يُسجل 5 أهداف بآخر 7 مباريات

وسجل الدوسري 5 أهداف في آخر 7 مباريات له أمام الأهلي.

وتنطلق المباراة غدًا بين الهلال والأهلي على ملعب ” الملز” في الرياض في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب الفريقين قبل قمة الغد

ويتواجد الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 46 نقطة، أما نادي الأهلي فيتواجد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة، بعد أن فاز على الطائي في الجولة الماضية.