ساهمت ركلات الجزاء في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لانتصارات عديدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ضمك متخصص في ركلات الجزاء

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تحقيق 14 انتصارًا بالدوري السعودي للمحترفين عن طريق ركلات الجزاء، بواقع 4 ركلات موسمي 2019/ 2020 و2021/ 2022، بجانب 6 ركلات في موسم 2020/ 2021.

ويُعد نجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا هو المتخصص الأول في تنفيذ ركلات الجزاء بجميع البطولات خلال المواسم الأخيرة، حيث لم يخفق سوى في تسديد ركلة واحدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فارس الجنوب يواجه الاتفاق اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.