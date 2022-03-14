أثار قدوم المدرب الفرنسي رودي غارسيا إلى الرياض لـ زيارة مقر نادي النصر، حيرة النصراويين وذلك بعد إثارة التكهنات حول التفاوض معه لتدريب أصفر العاصمة في الموسم المقبل.

وكان المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في الموسم الحالي.

ماذا طلب جمهور النصر ؟

وتداول جمهور النصر اسم غارسيا في الساعات الأخيرة بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كموقع “تويتر” حيث تسائلوا عن سبب زيارة غارسيا، وطالبوا مسلي آل معمر رئيس النادي بالتفكير في ضم غارسيا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل مع عمل إعداد للفريق للمنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل، خاصة أن النصر خرج من كأس الملك وأصبحت فرصه في الفوز بـ دوري المحترفين السعودي صعبة للغاية.

مفاوضات متقدمة مع رودي غارسيا

وكان الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل بشبكة سكاي سبورت ذكر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين النادي والمدرب، مشيراً إلى أن جارسيا متواجد حالياً بالفعل في الرياض مع وكيل أعماله من أجل مناقشة تفاصيل عرض النصر.