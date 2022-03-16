ألمح المدرب الفرنسي إلى إمكانية تدريبه لـ نادي النصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تردد اسمه مؤخرًا لتدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو مدرب الفريق الأول.

وأثار قدوم المدرب الفرنسي إلى الرياض لـ زيارة مقر نادي النصر، حيرة النصراويين، وذلك بعد إثارة التكهنات حول التفاوض معه لتدريب أصفر العاصمة في الموسم المقبل.

كيف ألمح رودي غارسيا؟

وكان غارسيا تحدث لـ LEFIGARO قائلًا: “لا أرغب في قيادة الفرق الكبرى وحسب، ولكنني أرحب بأي عرض ولكن سيكون مع بداية الموسم وليس حاليًّا”.

رودي غارسيا كان قريبًا من تدريب مانشستر يونايتد:

يذكر أن غارسيا كان أشار إلى أنه كان قريبًا من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن الصفقة توقفت.

وتداول جمهور النصر اسم غارسيا في الأيام الأخيرة بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كموقع “تويتر” حيث تساءلوا عن سبب زيارة غارسيا، وطالبوا مسلي آل معمر رئيس النادي بالتفكير في ضم غارسيا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل مع عمل إعداد للفريق للمنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل، خاصة أن النصر خرج من كأس الملك وأصبحت فرصه في الفوز بـ دوري المحترفين السعودي صعبة للغاية.