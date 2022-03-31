نقلت وكالة تاس للأنباء عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفقا خلال اتصال هاتفي على إجراء محادثات على مستوى الخبراء في شأن كيفية إجراء المدفوعات بالروبل مقابل صادرات الغاز الروسية.

محادثات:

كما أجرى بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الشأن نفسه، وفق ما ذكر تلفزيون “RT” الروسي.

وكان بوتين، منح السلطات الروسية أسبوعًا، ينتهي اليوم، لوضع نظام جديد للدفع بالروبل.

بشكل تدريجي:

إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أوضح أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل اليوم، بل بشكل تدريجي.