أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، وعن وقف توريد الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.

ارتفاع أسعار الغذاء

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وقالت روسيا، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15 مارس حتى 31 أغسطس 2022.

حظر صادرات السكر

وأضافت أنها تدرس حظر صادرات السكر إلى الخارج.

كان رئيس وزراء روسيا، صرح أن بلاده ستحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها.

الأولوية للسوق الروسي

وأضاف “بالنسبة للقمح سنعطي الأولوية للسوق الروسي، إجراءات انتقامية سنتخذها ضد الدول التي تحظر سفننا”.

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار النفط والحبوب والمعادن لمستويات قياسية. ولا تزال الاضطرابات مستمرة.