حظرت روسيا اليوم تطبيقي فيسبوك وإنستغرام بسبب أنشطتهما المتطرفة، بحسب قرار محكمة تفيرسكوي في موسكو.
سبب حظر فيسبوك وإنستغرام
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المحكمة أن القرار سينفذ على الفور.
وأوضح مكتب المدعي العام أن “الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها”.
روسيا تواجه المعلومات المتطرفة
ووفقًا للادعاء العام، فإن “المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعي العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسي”.
وأشار المدعي العام إلى أن “القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة”
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