أفادت ذكرت وكالة “رويترز”، مساء الجمعة، أن السلطات الروسية حظرت موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في خطوة تهدف إلى الرد على إجراءات غربية فرضت قيودًا على وسائل إعلام روسية.

قيود جزئية:

ويأتي إقدام روسيا على خطوة الحظر الكامل لفيسبوك، فيما كانت السلطات قد فرضت قيودًا جزئية على الدخول إلى المنصة، بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

ويجري اتهام منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.

تويتر:

وفي أواخر فبراير الماضي، قالت شركة “تويتر”: إنها عملت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا إلى منصتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنًا ومتاحًا.

ويوم الجمعة، قالت هيئة “نيت بلوكس” المختصة في رصد حوكمة الإنترنت: إن السلطات الروسية قيدت وصول مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى موقعي فيسبوك وتويتر.

مواقع إخبارية:

ولم تقتصر القيود على موقعي التواصل الاجتماعي الرائدين، بل شملت مواقع إخبارية أيضًا مثل “بي بي سي” و”دوتشي فيليه” الألمانية ومنصة “ميدوزا” التي تتخذ من لاتفيا مقرًّا لها.

وقبل تأكيد الحظر، مساء الجمعة، ذكر المصدر أن الوصول إلى هذه المنصات الإعلامية مقيدٌ بشكل شبه تام، أو أنه غير متاح بالمرة في بعض الحالات.