قررت روسيا إنشاء تطبيق “بديل” لإنستغرام، التطبيق الأميركي الشهير، وذلك ردًا على سماح الشركة لمنصاتها باستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد الروس، والتضييق على الإعلام الروسي.

وسبق أن اتخذت روسيا منصة “فوكنتاكتي” الروسية بديلًا عن “فيسبوك” التابع لـ”ميتا” أيضًا، و “يابي” بديلًا عن “تيك توك”.

روسغرام:

وجاء الدور الآن على “روسغرام”، المقرر إطلاقه في 28 مارس الجاري، وهو تطبيق لمشاركة الصور في السوق المحلية للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه “إنستغرام”، والذي حجبته السلطات منتصف الأسبوع، وستكون له وظائف إضافية مثل التمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى.

ووفق ما كتبه مدير العلاقات العامة في “روسغرام”، ألكسندر زوبوف، على شبكة “فكونتاكتي” فإن شريكه كيريل فيليمونوف ومجموعة المطورين جاهزون بالفعل لهذا التحول في الأحداث، وقرروا عدم تفويت الفرصة لإنشاء نظير روسي لشبكة اجتماعية شعبية يحبها المواطنون الروس.

روسغرام ليست منصة التقنية الوحيدة في روسيا، حيث أطلقت شركة غازبروم ميديا في نوفمبر منصة “يابي” Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك، كما تمتلك روسيا منصة “تليغرام” الذي يلقى رواجًا كبيرًا في العالم.