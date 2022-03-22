أعلنت روسيا أنها فقدت 78 طائرة تم احتجازها في العديد من الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الروسي، اليوم الثلاثاء، فيتالي سافيليف، إن شركات الطيران الروسية حصلت بالفعل على ما يقرب من 800 طائرة أجنبية وتم تسجيلها داخل البلاد.

وأضاف وزير النقل خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي “كان هناك 1367 طائرة في البلاد، تابعة لـ111 شركة طيران”.

إغلاق المجال الجوي

وكانت أكثر من 35 دولة بينها أمريكا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الروسية ومنعت بور الطيران الروسي أجواءها.

وردت روسيا بالمثل حيث أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من هذه الدول وحظرت دخول مجالها الجوي، وتعرضت روسيا لموجات متصاعدة من العقوبات لم يشهدها العالم من قبل بعد قيامها بعملية عسكرية في أوكرانيا قبل قرابة 4 أسابيع.

روسيا تحذر الناتو

من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تحذر حلف الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

وأضاف نائب الوزير: “نحذر الحلفاء في حلف شمال الأطلسي من الخطوات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، ونكرر أن الخطوة الصحيحة الوحيدة، وطريقة العمل من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسي الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف”.

ولفت ريابكوف إلى أنه لا توجد حاليًا علاقات بين روسيا والناتو، وأن مستقبلها يعتمد على الخطوات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي.