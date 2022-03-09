بعد إعلانها اليوم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية، أعلن الجيش الروسي أمس الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المزيد من المدنيين اعتبارًا من السابعة بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء.

وقف إطلاق النار:

وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية إعلان وقف لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أنها مستعدة لإقامة ممرات إنسانية، بحسب بيان نقلته وكالة “تاس” للأنباء.

كذلك، أكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت جرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

مدنيون عالقون:

وأقيمت صباح الثلاثاء أولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصًا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار.

فيما تتواصل عمليات الإجلاء أيضًا في منطقة العاصمة كييف بينما ما زال المدنيون في مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، عالقون.

من جهتها، قالت السلطات في مدينة سومي الأوكرانية: إنه تم إجلاء 3500 مدني عبر الممرات الإنسانية.

محاولات فاشلة:

وبعد محاولات عديدة فاشلة خلال الأيام الماضية، فُتحت اليوم الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية، بحسب ما أكدت موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم فتح “الممرات” حتى يتسنى إجلاء الناس من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى هي تشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول، بحسب ما نقلت وكالة “إنترفاكس”.