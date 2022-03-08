أعلنت روسيا، ليل الاثنين، وقفًا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا يسري من الثلاثاء الساعة 07,00 بتوقيت جرينتش للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقف إطلاق النار:

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: إن “روسيا الاتحادية تعلن وقفًا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو يوم الثامن من مارس” بهدف إجلاء مدنيين أتوا من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول، بحسب “العربية”.

وأكد حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، فيتالي كيم، ليل الاثنين، أن 8 جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب 19 آخرون بعد أن سقط صاروخ روسي على ثكناتهم في المدينة أثناء نومهم، نقلًا عن “رويترز”.

استهداف ميناء أوليفيا:

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الأوكرانية: إن ضربة روسية استهدفت ميناء أوليفيا على البحر الأسود، فيما رصد مراسل “العربية” في أوكرانيا تحركات لدبابات روسية في إربين بمحيط كييف استعدادًا على ما يبدو لعملية اقتحام محتملة للعاصمة خلال الساعات المقبلة، فيما قامت القوات الروسية بتدمير الجسور التي تربط كييف بمحيطها.

وفي الإطار، أعلن مكتب حقوق الإنسان تسجيل 406 وفيات بصفوف المدنيين بأوكرانيا وأكثر من 800 مصاب.