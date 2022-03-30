قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: إن قواتها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية؛ من أجل التركيز على مناطق رئيسية أخرى واستكمال “تحرير” منطقة دونباس الانفصالية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وجاء بيان الوزارة بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستقلص العمليات بالقرب من كييف وتشيرنيهيف لدعم التقدم في محادثات السلام. لكن الهجمات الروسية في كلا الموقعين استمرت اليوم، بحسب مراسلين لرويترز بالقرب من كييف ورئيس بلدية تشيرنيهيف.

وطال قصف روسي مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت كييف، الأربعاء، حيث حذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.

عمليات عسكرية شرق أوكرانيا:

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: إن القوات الروسية تركز جهودها على محاصرة القوات الأوكرانية شرق البلاد.

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “في ماريوبول، استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر”، مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية، نقلًا عن “فرانس برس”.

هذا وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأربعاء، أن الروس كثفوا أنشطتهم حول بلدة إيزيوم الواقعة إلى الجنوب من خاركيف، بعد إعادة انتشار بعض الوحدات من مناطق أخرى.

تكثيف القصف والهجمات:

وأضاف أن القوات الروسية كثفت قصفها وهجماتها في منطقة دونيتسك شرقًا، مع التركيز على محاولة السيطرة على ماريوبول وبوباسنا وروبيجني.

بدوره، قال الجيش الروسي: إنه حوّل تركيزه إلى منطقة دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي الواقع شرقا، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

كما تعرضت تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا لقصف “طوال الليل”، كما أعلن حاكم المدينة رغم إعلان موسكو أنها ستقلص نشاطها العسكري في هذه المنطقة. وأعلن فياتشيسلاف تشاوس على “تليجرام “أن “تشيرنيهيف تعرضت للقصف طوال الليل” بالمدفعية والطيران، موضحًا أن بنى تحتية مدنية دمرت، وأن المدينة لا تزال بدون كهرباء أو ماء.

وقال حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا سيرغي غايداي على “تليجرام”: إن مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسيتشانسك صباح اليوم الأربعاء.

وقال: “تضرر عدد من المباني الشاهقة. يجري التحقق من المعلومات بشأن الضحايا.. انهار كثير من المباني. يحاول رجال الإنقاذ إنقاذ أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.