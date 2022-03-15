أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

يأتي ذلك ردًا على سلسلة العقوبات الأمريكية التي فرضت على موسكو بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات الروسية على جو بايدن

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء “ردًا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارًا من اليوم 15 مارس، وبناءً على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين آخرين.

العقوبات الأمريكية على روسيا

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا الانفصال عن أوكرانيا من طرف واحد وقد طالت هذه العقوبات العديد من الكيانات الاقتصادية والجهات السيادية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية ضد روسيا

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف دينها السيادي ونخبتها حيث تضمنت 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تشمل “عقوبات حظر كاملة” بحق مؤسسة “VEB” الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق “عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي”.

كما أن الإجراءات الجديدة ستستهدف النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم أما المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع السيل الشمالي 2 وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.