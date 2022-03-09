مددت روسيا اليوم الأربعاء، عمليات الإجلاء، وذلك بعد يوم من وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، على الرغم من بعض الخروقات، فقد أعلن الجيش الروسي وقف إطلاق نار لإجلاء المزيد من المدنيين، اعتبارًا من السابعة بتوقيت جرينتش من صباح اليوم.

خروج مدنيين:

وشهدت منطقة العاصمة كييف أمس الثلاثاء، خروجاً للمدنيين، بينما ما زال البعض في مدن أخرى، مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب عالقاً.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس فتح ممرات إنسانية في خمس مدن أوكرانية هي كييف وتشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

تشكيك أوكراني:

فيما قوبل هذا التعهد الروسي بوقف إطلاق النار بتشكيك أوكراني كبير، إذ اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بإفشال الهدنة المؤقتة، لاسيما أن عمليات الإجلاء هذه التي اتفق عليها بعد مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على الحدود البيلاروسية، منذ مطلع الأسبوع الماضي، توقفت عدة مرات خلال الفترة الماضية، حتى قبل أن تبدأ أحيانا، وسط تقاذف الاتهامات بين الجانبين.

ودخلت العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الروسية في 24 فبراير الماضي، اليوم الأربعاء، يومها الـ 14 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.