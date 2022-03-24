أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون هو أكثر قادة الغرب عدائية ضد روسيا منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، إن الغرب الجماعي المناهض لروسيا قد ارتكب بالفعل جميع الأخطاء التي لم يكن من المفترض ارتكابها.

عداء جونسون

وأضاف معلقًا على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال فيه إن الرئيس الروسي تجاوز الخط الأحمر”، إن جونسون هو أنشط المشاركين في السباق المناهض لروسيا، لكن لن ذلك لن يمنحه الفوز الأولمبي بل سيجره إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية.

وتابع بيسكوف: “أما بالنسبة للسيد جونسون، فنرى أنه أكثر المشاركين نشاطاً في السباق المعادي لروسيا. ولكن هذا السباق لن يجلب الفوز الأولمبي لأحد، بل على النقيض من ذلك، سيؤدي إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية”.

روسيا تحذر من تدخل الناتو

وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستتعامل مع قرار أي من دول الناتو التدخل في أوكرانيا بوصفه تطوراً سلبياً للأمور.

وتابع أن ذلك ما صرح به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطابه للشعب الروسي وللعالم، حيث أكد على أن حديث الرئيس عن أي افتراضات نظرية لتجاوز قرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كان واضحاً ومفهوماً.