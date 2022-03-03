أكدت الخارجية الروسية أنها لا تنوي قطع العلاقات مع واشنطن.

وأعلنت روسيا، مساء أمس الأربعاء، طرد السفير الأمريكي لديها على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت موسكو: إن طرد السفير الأمريكي جاء ردًّا على طرد 13 دبلوماسيًّا روسيًّا خلال الفترة الماضية.

العملية العسكرية الروسية:

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية أسبوعها الأول، بالإعلان عن السيطرة على مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل من جانب القوات الروسية التي بدأت زحفها في الشرق الأوكراني 24 فبراير، معلنة أن عملياتها تأتي لحماية المدنيين في إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتسك ولوجانسك واللتين اعترفت موسكو الشهر الماضي باستقلاليهما.