يُعد المهاجم البرازيلي روماينيو لاعب نادي الاتحاد، الأكثر مساهمة في الأهداف ” صناعة وتسجيلًا” وذلك بعد مرور 24 جولة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو يُبدع

وكان اللاعب البرازيلي سجل الهدف الثاني لـ الاتحاد، أمس في شباك الشباب في الجولة الـ24.

نجم الاتحاد يتفوق على نجوم الهلال والتعاون والرائد

وتفوق نجم الاتحاد الذي سجل 15 هدفًا وصنع 6 أهداف، على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي سجل 16 هدفًا وصنع 3 فقط، الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون سجل 15 هدفًا وصنع هدف واحد، البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر سجل 14 هدفًا وصنع هدفين، البيروفي كريستيان كويفا لاعب الفتح سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.

الأرجنتيني إيميليو زيلايا لاعب ضمك سجل فقط 12 هدفًا ولم يصنع، المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل 11 هدفًا وصنع هدفًا، المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد سجل 11 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.