أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الهولندي رويل كومانس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه الروماني جالكا.

الحزم يتعاقد مع رويل كومانس:

وأشار نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع رويل كومانس، لتدريب الفريق لما تبقى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك رويل كومانس خبرة مميزة، ما دفع إدارة نادي الحزم للتعاقد معه، حيث سبق وأن عمل كمساعد مدرب ضمن الجهاز الفني لعدد من المنتخبات، ومنها؛ السعودية، أستراليا والإمارات، بجانب تدريب للعديد من الأندية الألمانية والهولندية.

الحزم يواجه الفيصلي:

ويستعد الحزم لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.