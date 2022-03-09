وصلت سرعة الرياح في مناطق الحدود الشمالية وحائل وتبوك إلى 50 كم/ساعة، ما جعلها تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية.

الغبار يحد الرؤية

وسجلت المراصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد في القيصومة ورفحاء وحائل وتبوك سرعة رياح تصل إلى ٥٠ كلم/س، مشيرة إلى تسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار وأدت إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على المناطق المذكورة.

أمن الطرق يطالب بالحيطة والحذر

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق طالبت في وقت سابق مستخدمي الطرق بعدة مناطق بالمملكة، بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة في القيادة، وذلك بسبب الظواهر الجوية بتلك المناطق.

ونبه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (الشماسية – الأسياح – العمار – الفوارة – المذنب – النبهانية – بريدة) مشيرًا إلى أن المنطقة تشهدُ حاليًا نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية، وكذلك تنبيها لمستخدمي الطرق في كلٍّ من (رياض الخبراء – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة – عيون الجواء).

وصدر تنبيه ثالث لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كل من (الحناكية – المهد – خيبر) وتنبيه آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (الحائط – السليمى – الشنان – الغزالة – سميراء)، وكذلك مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: (الزلفي – الغاط – المجمعة – شقراء – مرات).

كما صدر تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كل من: (حزم الجلاميد – طريف – عرعر)، ونفس التنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل – سكاكا)، ومستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في (الخفجي – النعيرية – القيصومة – حفر الباطن – قرية العليا)، داعيًا في نفس الوقت إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.