وصلت سرعة الرياح في مناطق الحدود الشمالية وحائل وتبوك إلى 50 كم/ساعة، ما جعلها تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية.
الغبار يحد الرؤية
وسجلت المراصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد في القيصومة ورفحاء وحائل وتبوك سرعة رياح تصل إلى ٥٠ كلم/س، مشيرة إلى تسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار وأدت إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على المناطق المذكورة.
أمن الطرق يطالب بالحيطة والحذر
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق طالبت في وقت سابق مستخدمي الطرق بعدة مناطق بالمملكة، بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة في القيادة، وذلك بسبب الظواهر الجوية بتلك المناطق.
ونبه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (الشماسية – الأسياح – العمار – الفوارة – المذنب – النبهانية – بريدة) مشيرًا إلى أن المنطقة تشهدُ حاليًا نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية، وكذلك تنبيها لمستخدمي الطرق في كلٍّ من (رياض الخبراء – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة – عيون الجواء).
وصدر تنبيه ثالث لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كل من (الحناكية – المهد – خيبر) وتنبيه آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (الحائط – السليمى – الشنان – الغزالة – سميراء)، وكذلك مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: (الزلفي – الغاط – المجمعة – شقراء – مرات).
كما صدر تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كل من: (حزم الجلاميد – طريف – عرعر)، ونفس التنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل – سكاكا)، ومستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في (الخفجي – النعيرية – القيصومة – حفر الباطن – قرية العليا)، داعيًا في نفس الوقت إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.
توقعات طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل).
وبحسب الأرصاد، تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.
حركة الرياح
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 – 40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30 – 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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