أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.