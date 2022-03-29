نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظات ومراكز الحائط والشملي وموقق، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ينتج عنها تدن في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً .

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال غرب المملكة.