أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً من تشّكل سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات ثار، وخباش، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف ) كذلك على مناطق القصيم، الرياض.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ( الطائف ) .