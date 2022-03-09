استضاف معرض الدفاع العالمي اليوم، قيادات النسائية، ضمن برنامج “المرأة في الدفاع”، الذي يهدف إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في القطاع، ويندرج ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي يقام في الرياض حالياً ويستمر حتى 9 مارس 2022.

A snippet from today’s inspiring opening remarks for our International #WomenInDefense program, delivered by HRH @rbalsaud, the Kingdom of Saudi Arabia's Ambassador to the United States of America.#IWD2022 #WID #WDS2022 pic.twitter.com/oZHgUGgqY1

— World Defense Show معرض الدفاع العالمي (@WDS_KSA) March 8, 2022

مشاركة ريما بنت بندر:

وتضمن البرنامج مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال داينامكس فيبي نوفاكوفيتش، والرئيسة السابقة والمديرة التنفيذية لشركة Rolls-Royce North America ماريون بلاكلي، ومديرة إدارة الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.

وأكدت سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، أن تمكين المرأة السعودية يصب في صميم رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الزخم على المستوى العالمي، وأن برنامج ”المرأة في الدفاع” يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

دعم تقدم المرأة:

بدورها بينت رئيسة برنامج ”المرأة في الدفاع” في معرض الدفاع العالمي بيني ماكفرسون، أن المعرض يأتي في وقت مناسب لكل من المملكة وصناعة الدفاع العالمية، مشيرة إلى أن حضور القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم سيدعم تقدم المرأة إلى الطليعة محليّاً وعالمياً.

يذكر أن الحوار قد شهد عدداً من المشاركات مثل، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ونائبة رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة بوينج والرئيسة السابقة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية هايدي غرانت، ونائبة رئيس شركة الاتصالات السعودية الدكتورة موضي الجامع، ومستشارة في مجال تكنولوجيا الفضاء وأول مهندسة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي مشاعل الشميمري.

ندوات وجلسات:

كما استضاف برنامج ”المرأة في الدفاع”، سلسلة من الندوات وجلسات الريادة الفكرية، أتاح خلالها فرص التواصل بين الحضور، حيث وفر منصة مثالية للحوار والتعاون حول تطور المبادرات لتعزيز دور المرأة في قطاع الدفاع.