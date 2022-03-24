أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر للمرة السادسة في تاريخه.

رد فعل مدرب المنتخب السعودي

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قائلًا بعد التعادل مع الصين: “أهنئ الجميع بالتأهل إلى كأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات. كنّا نأمل بالفوز وخلقنا العديد من الفرص ولم نوفق، وأهنئ اللاعبين على حصدهم 20 نقطة مع تبقي مباراة.

الأخضر لم يفقد التركيز

وأضاف المدرب الفرنسي: “كانت لدينا فرص عديدة بالشوط الثاني ولم نتخاذل، بالمقابل المنتخب الشوط الصيني لم تكن له فرص، وسجل هدف من ركلة جزاء، لم نفقد التركيز، لكن ظروف المباراة مثل التأهل وعدم وجود الجماهير لم تكن ظروف محمسة. مثلًا لو كان هناك حضور جماهيري اليوم كان الوضع مختلفًا جدًا”.

وواصل رينارد قائلًا: “الآن لدينا 20 نقطة في المقابل تصفيات كأس العالم 2018 كان لدينا عدد نقاط أقل وهذا دليل على تطورنا.