قاد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليحقق أكثر من رقم مميز.

المنتخب السعودي يتأهل في الصدارة

ولعب المنتخب السعودي ضد أستراليا بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وحقق الأخضر بقيادة رينارد العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد يتألق مع الأخضر

وأصبح رينارد أكثر مدير فني أجنبي تحقيقًا للانتصارات مع المنتخب السعودي بعدما وصل إلى الفوز رقم 18، متفوقًا على المدرب الهولندي فاندرليم، وحل الفرنسي ثالثًا بفارق انتصار واحد عن المدرب المحلي خليل الزياني.

ويُعد رينارد ثاني مدرب يحقق الفوز على أستراليا، بعد الألماني أوتوفيستر الذي قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز الكنغر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس القارات 1997.

وينتظر المدير الفني الفرنسي قرعة بطولة كأس العالم 2022، من أجل تجهيز برنامج إعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أملًا في ظهور الأخضر بشكل مميز، حيث يطمح في تجاوز مرحلة المجموعات.