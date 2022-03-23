أعرب مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد عن تمنياته بتكليل مجهودهم والتأهل إلى كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على تجهيز عدد كبير من اللاعبين طوال مشوار التصفيات.

رينارد يتحدث عن التصفيات

ويواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الصيني، مساء يوم غد الخميس، على استاد الشارقة في الإمارات، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والصين: “نحن في نهاية طريق التصفيات الطويل، حيث بدأنا منذ أغسطس 2019، لذلك هذا الأسبوع الأهم للمجموعة وللسعودية وشعبها”.

وتابع: “منذ بداية التصفيات والجماهير السعودية تتطلع إلى التأهل، وحتى الآن قدمنا أداء جيدًا لكن لم ننه المهمة حتى الآن، وحديثي للاعبين دائمًا يجب علينا التركيز والتأهل إلى المونديال”.

تجهيز عدد كبير من اللاعبين

وعن تأثير الـ7 أجانب على المنتخب السعودي، قال رينارد: “كمدرب للمنتخب، أتطلع أن يلعب لاعبو المنتخب بشكل أكبر مع الأندية، ولكن لو كنت مدرب نادٍ ستكون لي وجهة نظر أخرى”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “حرصت على أن أركز على 30 لاعبًا منذ بداية التصفيات ولذلك اكتسبوا خبرة كبيرة للعبهم عددًا كبيرًا من المباريات الدولية، ويجب علينا أن نحترم المنتخب الصيني، وكل شيء بيدنا ويجب أن نركز على أدائنا”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “هذه فترة رائعة للكرة السعودية، ونستشعر هذه الرغبة والطموح التي لدى القيادة والشعب السعودي، وهذا ما يجعلنا نحمل واجب إيصال المنتخب للمونديال حتى نعيد لهم الشكر بهذا الدعم الكبير”.