أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022، مؤكدًا انتظار القرعة لإعداد الأخضر.

رينارد يبارك للجماهير على التأهل:

وقال رينارد: “ألف مبروك إنجاز لكافة السعوديين.. وتحدثت مع اللاعبين بالشوط الأول أن هذا المستوى مستوى مباراة ودية وعوضونا بالشوط الثاني”.

وتابع: “نحتاج من لاعبينا أن يكون المنتخب السعودي أقوى.. المنافسة مهمة بالتشكيلة في شتّى المراكز، ومن المهم أن يكون لدى اللاعب السعودي ثقافة الفوز”.

وأضاف رينارد: “نحتاج لجماهيرنا في قطر، نحتاج دعمهم.. والمشاركة في كأس العالم دائمًا ما يكون هدفها تجاوز دور المجموعات وهذا الأمر صعب للغاية، ننتظر القرعة وبعدها سنعد المنتخب بشكل جيد للظهور بشكل مشرف”.

الأخضر يتأهل في الصدارة:

وانتهت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الأخضر بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وحقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، وتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي أُقيمت بملعبه.