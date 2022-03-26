كشف الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن سعي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للاتفاق مع منتخبات أوروبية كبيرة لمواجهة المنتخب السعودي تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل في قطر.

البداية من سبتمبر:

وقال الصرامي قبل قليل عبر حسابه في “تويتر”: “يسعى المدرب رينارد لاستغلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، بالاتفاق مع منتخبات أوروبية كبيرة لمواجهة منتخبنا لخوض أكثر من لقاء ودي دولي في أيام الفيفا، استعدادًا لخوض مونديال 2022، حيث نجح المنتخب السعودي في بلوغه، مسجلًا رقمًا قياسيًّا عربيًّا”.

وسوف تقام قرعة كأس العالم في قطر، عصر يوم الجمعة المقبلة.

الأخضر لا يخسر في آخر جولة:

وكان الأخضر ضمن تأهله مسبقًا من الجولة قبل الأخيرة “الجولة التاسعة”، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا بهدفين دون رد، وقبل مواجهة الصين.

المنتخب السعودي لا يعرف الخسارة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، وذلك في خمس مناسبات سابقة، حيث في تصفيات مونديال 1994 فاز المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة على منتخب إيران برباعية مقابل 3 أهداف.