حسم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد موقف النجم فراس البريكان من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواجهة الصين المقبلة.

فراس البريكان لن يشارك ضد الصين

وقال رينارد خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية ضد الصين: “فراس البريكان لن يكون خيارًا متاحًا في لقاء الغد، وسنعده للمباراة الثانية أمام منتخب أستراليا”.

والتحق المهاجم فراس البريكان بمعسكر الأخضر في إمارة الشارقة بالأمس، وذلك بعد تماثله للشفاء من العارض الصحي الذي تعرض له، والذي على أثره لم يرافق بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ بداية المعسكر.

السعودية ضد الصين

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد الصين على استاد الشارقة في الإمارات، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع منتخب الصين الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.