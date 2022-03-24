يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز نظيره الصيني، والتأهل إلى كأس العالم رسميًا.

المنتخب السعودي يواجه الصين اليوم

ويستضيف ملعب الشارقة الرياضي مباراة السعودية ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، في حين تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

رينارد مدرب الأخضر الوحيد الفائز على الصين

وقاد 5 مدربين من جنسيات مختلفة الأخضر ضد الصين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ويُعد رينارد الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب في جدة التي انتهت بنتيجة 3/2.

وخسر المدرب البرازيلي روبنز مانيللي ضد الصين مرتين في تصفيات مونديال 1982 بنتيجة 4/2 و2/0، وخسر مواطنه كارلوس ألبرتو بيريرا مواجهة واحدة جمعت بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم بنتيجة 2/1.

وتولى البرتغالي فينجادا تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراة الصين بتصفيات كأس العالم 1998، وخسر أول مباراة، وقاد أوتو فيستر المواجهة الثانية وتعادل بنتيجة 1/1، قبل أن يحقق رينارد أول فوز بالتصفيات الحالية.