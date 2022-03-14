أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة الأخضر استعدادًا لمواجهتي الصين وأستراليا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تصفيات كأس العالم 2022:

وينتظر الأخضر بقيادة رينارد خلال الفترة المقبلة مواجهتين حاسمتين بمشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث إنه سيواجه الصين يوم 24 مارس على إستاد الشارقة في الإمارات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي، يوم 29 مارس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

رينارد يعلن قائمة الأخضر:

واستدعى رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بمعسكر الأخضر، وهم؛ محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالاله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني ومتعب الحربي.

كما ضمت القائمة كلًّا من؛ محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان وصالح الشهري.

ومن المقرر أن يغادر الأخضر بقيادة رينارد، مساء يوم الجمعة المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لإقامة معسكر إعدادي تمهيدًا لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم.