يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، عن علاج مشكلة الفرص المهدرة للاعبي الأخضر، قبل مواجهة المنتخب الأسترالي الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس العالم.

وكان الأخضر أهدر أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الثاني في شباك المنتخب الصيني أمس في الجولة التاسعة من التصفيات، عبر أحمد شراحيلي وسالم الدوسري.

ضمان الأخضر للتأهل رغم إهدار الفرص:

وعلى الرغم من ضمان الأخضر التأهل للمونديال، لكنه سيسعى إلى الفوز على أستراليا لإنهاء التصفيات بالمركز الأول، مع وجود أمل لدى عشاق الأخضر بخسارة المنتخب الياباني أمام منتخب فيتنام، رغم صعوبة الأمر، خاصة أن المنتخب الياباني على الورق أقوى من منتخب فيتنام.

يذكر أن الأخضر كان ضمن تأهله إلى كأس العالم للمرة السادسة تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد.

وستقام قرعة مونديال 2022 يوم الجمعة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.

رينارد لن يغادر الأخضر:

وبوقت سابق، رد الإعلامي وليد الفراج على ما تردد مؤخرًا بأن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيرحل عن تدريب المنتخب السعودي بعد أن حقق هدفه، بقيادة الأخضر لـ التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال الفراج: “الظروف مختلفة المدرب الفرنسي باقٍ ولن يرحل البعض يبدو أنه أسيرًا للماضي، ظروف رحيل المدرب الهولندي فان مارفيك مختلفة تمامًا عن المدرب الفرنسي”.

وأضاف الفراج: “رينارد أكثر جودة من المدرب الأرجنتيني كالديرون والمدرب الهولندي فان مارفيك“.