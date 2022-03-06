وثّق مقطع فيديو زواج أوكرانيَّيْن هما “إبرينا” و”فاليري” خلال تواجدهما على خط الدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف، ضد القوات الروسية.

زواج "ايرينا و فاليري" من خط الدفاع عن كييڤ، مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة. pic.twitter.com/JLW2p24cdG

— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 6, 2022

زفاف بالزي العسكري:

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر عروسان بالزي العسكري الأوكراني لـ”إيرينا وفاليري” واللذان يتواجدان على خط الدفاع عن كييڤ، مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة.

كما أحاط عدد من الأوكرانيين بالعروسين وهم في زيهم العسكري، فيما عزف آخر على آلة العود مقطوعات موسيقية وأنشد الأغاني فرحًا بالزفاف وردد خلفه الجميع، وظهرت العروس وهي تتحمل باقات الورود وتضع قطعة قماش بيضاء على رأسها، رغم أن ذلك لا يتناسب وأجواء الحرب والقتال التي يعيشها الجميع في أوكرانيا.

محاصرة كييف:

يأتي هذا فيما تحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية من أكثر من اتجاه في محاولة لدخولها لكن لا تزال المقاومة الأوكرانية تفلح في صد الهجمات.

وأفادت “العربية” بوجود محاولات روسية لدخول العاصمة من المنطقة الشمالية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فيما أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ10 بتوقيت جرينتش، كما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.

حكومة منفى :

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أشارت أمس إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لحكومة أوكرانية في المنفى، وأنهم يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات قد تكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع.

ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا لوقف الصراع، ورغم غياب التفاؤل بنتائج كبيرة إلا أن الأمل معقود على اتفاقات محدودة تقلل من حدة المعارك الجارية الآن.