أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكلام أثناء خطابه أمام الكونجرس عن بوتين، إذ دعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.

وقال الرئيس الأمريكي: “ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنّه لن يربح قلوب وأرواح الإيرانيين”.

وأعلن بايدن خلال الخطاب أنّ بلاده لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا، وستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

ايران آخذه عقله 😂😂

بايدن: "بوتين قد يطوق كييف بالدبابات ، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الإيراني" #الأمم_المتحدة https://t.co/AAtNf1xSVH — تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) March 2, 2022

زلة لسان بايدن:

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما وصفوه بـ”زلة لسان” للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال خطاب “حالة الأمة”، اليوم الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأبرز نشطاء ما بدا أن بايدن قد قال “الشعب الإيراني” عوضًا عن “الشعب الأوكراني”، إذ لفتوا إلى أنه قال: “بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدًا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني”.

بايدن يخلط بين الشعب الاوكراني والشعب الايراني ….

Sleepy @POTUS 🔫🔫🔫🔫🔫😱 pic.twitter.com/01kaPkURI3 — Nadim Koteich (@NadimKoteich) March 2, 2022

السياسة الخارجية الأمريكية:

وأعاد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، فيرناندو ميغيل فيرنانديز، نشر مقطع الفيديو بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر، قائلًا بتعليق: “قال ’الشعب الإيراني‘ بدلًا من ’الشعب الأوكراني‘ الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وقال بايدن في خطابه: “قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ.. بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه”، مشيدًا بـ”قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم”، وقال: “بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة”.

وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: “أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطًا إضافيًّا على اقتصادهم”.

وبإعلان بايدن تنضم الولايات المتحدة إلى كندا والاتحاد الأوروبي، في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.