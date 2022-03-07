وكتب آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بدعم وتوجيه من سيدي عراب الرؤية وقائدنا الملهم، تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 13 مليون شخص”.

الاستغناء عن الكمامات

واستقبلت مناطق موسم الرياض بدءًا من أمس الأحد جميع الزوار بكامل طاقتها الاستيعابية، بعد أن كانت تستقبل أعدادًا محددة، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في جائحة كورونا العالمية خلال الفترة الماضية.

ويتاح لزوار موسم الرياض اليوم الاستغناء عن الكمامات في الأماكن المفتوحة بجميع فعاليات ومناطق الموسم، تماشيًا مع ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية من رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا داخل المملكة.

وفي مقاهي ومطاعم الموسم يعود التقارب بين العائلات والزوار، نظرًا لرفع إجراءات التباعد التي كانت تفصل بينهم لمسافات محددة، حفاظًا على سلامتهم من آثار الجائحة التي تضاءلت مخاطرها بسبب التقدم الذي حققته المملكة في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس داخل المجتمع.