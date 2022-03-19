تزامنًا مع وصول زوار موسم الرياض إلى أكثر من 14 مليونًا، عاش أولئك الزوار مساء أمس الجمعة أجمل اللحظات الترفيهية برفقة الفنان الجامايكي، صاحب الجوائز العالمية “شون بول”، حيث أضفى على الحضور ألوانًا من البهجة والفرح عبر تقديمه أنماطًا مختلفةً من أشهر ألوان الموسيقى العالمية.

وصاحبت حفل شون بول مجموعة من الفعاليات أبرزها عرض للدرونز، وعروض 3D وليزر، وأوركسترا الكورال، وDjRodge، وألعاب نارية، كما تواجدت بالحفل أكبر شاشة طائرة على مستوى الشرق الأوسط.

واستمتع زوار الموسم خلال الحفل الذي أقيم في أرينا بوليفارد بلس بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض، بمجموعة من الأشكال الموسيقية والصوتية المعتمدة على القوافي والجمل الإيقاعية المرفقة بالموسيقى.

واستطاعت الموسيقى العالمية في موسم الرياض اجتذاب الجمهور بسبب تعبيرها عن المضامين الترفيهية، والإقناع بها من خلال تمازج الكلمات بالموسيقى التي ملأت أرجاء المنطقة حماسةً وسط الأجواء الباردة للعاصمة الرياض.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” المستضيفة للحفل واحدةً من أبرز وجهات موسم الرياض، حيث استضافت عددًا من الحفلات الغنائية المحلية والعالمية، وتضم أماكن ترفيهية، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.