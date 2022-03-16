يُعد مهاجم فريق ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا من أبرز اللاعبين تنفيذًا لركلات الجزاء في الملاعب السعودية خلال المواسم الأخيرة.

زيلايا يهدر ركلة جزاء واحدة

ويُعد زيلايا متخصصًا في تنفيذ ركلات الجزاء منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، حيث سدد 4 ركلات موسم 2019/ 2020، وسجلهم جميعًا، وسدد 10 ركلات جزاء بنجاح في الموسم التالي.

وواصل زيلايا تألقه في تسديد ركلات الجزاء، وسدد 9 ركلات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الموسم الرياضي الحالي، وأخفق في واحدة فقط.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.